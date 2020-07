Altro che stadio: il Marbella FC presenta il nuovo… ‘impianto turistico’

Il Marbella FC esagera e più che presentare il nuovo stadio, esibisce un maxi progetto che sembra quasi la creazione di un impianto turistico. Il club che milita in Segunda B, la terza divisione spagnola, ha svelato il progetto per la costruzione della sua ‘nuova casa’ che sembra assomigliare più ad un resort di lusso che ad un luogo di accoglienza per i tifosi per vedere le partite.

Marbella FC: stadio o impianto turistico?

Nelle scorse ore la società spagnola ha dato il via alla presentazione ufficiale di quello che diventerà a tutti gli effetti un luogo d’attrazione. Guai a definirlo stadio, perché il nuovo impianto del Marbella FC sarà a tutti gli effetti un posto per tifosi ma anche per turisti e cittadini. Se dal punto di vista calcistico, lo stadio potrà contenere al massimo 18mila spettatori, ben diverso il discorso per quanto riguarda cosa avverrà poco più distante dagli spalti.

Infatti, saranno presenti zone relax e ristoro con albergo, piscine e tanti altri comfort. Ben 4000 metri quadrati saranno dedicati ad aree VIP. Lo stadio, in sé, potrà diventare anche un’area per eventi e la possibilità di chiuderlo con una copertura mobile offrirà mille occasioni di sfruttamento non solo in caso di pioggia. Bar, ristoranti e piscine faranno da contorno allo stadio e saranno subito collegate con ‘dei ponti’ che renderanno il tutto come se si trattasse di una splendida nave da crociera.

Insomma, guai a definire il progetto del Marbella FC solo “per il nuovo stadio”…

