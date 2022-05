Alvarez ne fa 6 in Copa Libertadores col River Plate: il City se lo tiene stretto

Il talento argentino è stato protagonista di un record incredibile

Julian Alvarez è uno degli astri nascenti del calcio argentino. L'attaccante classe 2000 è stato acquistato dal Manchester City , ma terminerà la stagione nel River Plate . Per la prossima stagione Pep Guardiola avrà dunque a disposizione non solo Haaland , ma anche il giovane talento della Selecciòn argentina. Nella partita di Copa Libertadores contro i peruviani dell'Alianza Lima i Millonarios si sono imposti col risultato di 6-1 con sei reti record proprio di Alvarez.

I suoi numeri certificano il suo talento: 51 gol in 115 partite con il River dal 2018 ad oggi. Tradotto: il secondo miglior marcatore dell'era Gallardo, dopo il colombiano Rafael Santos Borré che ne ha segnati 55. Per il prossimo 7 luglio è previsto il tanto atteso arrivo in Europa, dopo che il Manchester City ha annunciato il suo acquisto lo scorso gennaio. Proprio nelle ultime ore, il CEO del Manchester City, Ferran Soriano ha parlato del futuro del giovane argentino: "Abbiamo ricevuto molte offerte per il prestito di Julian Alvarez, ma non se ne andrà. Farà la pre-season con noi e penso che rimarrà. Il Barcellona non era tra i club che erano interessati".