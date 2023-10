Alvaro Prieto è morto fulminato: svelato l’esito dell’autopsia

Secondo fonti investigative, Alvaro si era recato alla stazione di Siviglia dopo aver passato la notte in una discoteca con l'idea di prendere un treno che lo riportasse a Cordoba, cosa purtroppo mai avvenuta. Lo sfortunato ragazzo avrebbe avuto problemi con il biglietto, probabilmente una carenza di batteria che gli ha impedito di convalidare il biglietto. Gli operatori della rete ferroviaria gli avrebbero quindi impedito di salire sul convoglio.

Dopo il ritrovamento del corpo, le cui immagini sono state mostrate per errore dalla televisione spagnola, che si è prontamente scusata rimuovendo il video al più presto dai propri canali social, la rete ferroviaria spagnola ha comunicato che quel convoglio era fuori servizio da diverse settimane a causa di un guasto. Ora, definite le cause della morte, sarà la polizia a proseguire le indagini per chiarire cosa sia realmente successo ad Alvaro.