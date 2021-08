Amazon, buona la prima: video e telecronaca apprezzati sui social

Il debutto di Prime Video nel mondo del calcio ha entusiasmato i tifosi.

Mercoledì scorso c'è stato il debutto ufficiale di Amazon , nel mondo del calcio in Italia. La Supercoppa Europea tra Chelsea e Villareal è stata un importante banco di prova per la piattaforma Prime Video e i tifosi hanno accolto positivamente questo debutto.

ENTUSIASMO - L'esordio della piattaforma è stato all'insegna della qualità, sia per quanto riguarda il video che lo streaming. I tifosi sui social hanno accolto benissimo la novità di Prime Video e sono rimasti entusiasti del ritorno alla telecronaca (dopo tre anni di assenza) di uno dei più grandi telecronisti italiani: Sandro Piccinini. Le sue frasi (sciabolata morbida, mucchio selvaggio ecc) sono diventate immediatamente virali sui social. Ma non è solo questo, la squadra di giornalisti e opinionisti, ha reagito bene alla "prima". Giulia Mizzoni ha gestito il tutto con grande tranquillità. Il post -partita ha accompagnato il pubblico fino alla conclusione dell’evento, garantendone una copertura completa più qualche accenno sulle ultime notizie riguardanti il mondo del calcio. I prossimi appuntamenti su Prime Video, saranno le partite Benfica-PSV (18 Agosto) e Shakhtar Donetsk-Monaco (25 Agosto), valide per i play-off di Champions League.