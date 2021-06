Amazon sbarca in Francia: trasmetterà la Ligue 1 assieme a Canal +

Amazon non si ferma alla Champions League. Dopo aver acquisito da tempo i diritti per le 16 migliori partite della competizione europea del mercoledì nel triennio 2021/2024, il colosso di Jeff Bezos è pronto a sbarcare in Francia. Stando a quanto riporta l’agenzia AFP, l’azienda di e-commerce trasmetterà la Ligue 1 in territorio francese nei prossimi anni.