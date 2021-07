Amburgo, sponsor sbagliato sulle maglie: niente divise away per inizio stagione

Sponsor sbagliato e niente maglia da trasferta per un po' di tempo

Un errore grossolano in casa dell' Amburgo che si troverà a disputare tutta la prima parte della nuova stagione, e forse l'inizio anche delle gare ufficili, con un'unica maglia, quella bianca di casa. Il motivo? Come riporta la Bild, Adidas avrebbe stampato le maglie 2021-22 da trasferta... sbagliando sponsor, utilizzando Emirates e non Orthomol.

Da quanto si apprende l'errore sarebbe stato notato solo dopo aver mandato il tutto in produzione. Così, adesso, le nuove maglie da trasferta sbagliate sono state ritirate e dovranno essere ristampate in toto con lo sponsor corretto.

Per il club tedesco, niente maglie da trasferta per un po' di tempo. Non si sa quanto, ma potrebbe vedere l'Amburgo essere costretto a giocare solo con la maglia bianca di casa fino a quando le nuove t-shirt non saranno disponibili. Si tratta di un errore abbastanza grave soprattutto se si conta che lo sponsor sia cambiato più di un anno fa.