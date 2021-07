Amichevoli, Jovetic stende il Liverpool ed esalta l’Hertha Berlino che vince 4-3

I Reds non hanno giocato un buon match soffrendo la vivacità dell'undici tedesco

Nel suo sesto test match nell'ambito della preparazione per la nuova stagione, l'Hertha Berlino, ha battuto il Liverpool dell'allenatore Jürgen Klopp allo Stadio Tivoli di Innsbruck per 4-3. Un risultato sorprendente vista la differenza tecnica della due squadre. Davanti a circa 10 mila spettatori, i tedeschi hanno giocato molto bene sostenuti dagli "italiani" Kevin Prince Boateng e Stevan Jovetic. Il Liverpool parte forte, Salah ha sfiorato il vantaggio ma è l'Hertha a passare con Ascacibar al 21'. Dieci minuti dopo raddoppio dell'undici di Berlino con gol di Serdar. Reazione del Liverpool che con Manè al 37' accorcia. Prima del duplice fischio dell'arbitro arriva il pareggio di Minamino che approfitta di un errore della difesa tedesca. Nella ripresa entra al 60' Jovetic al posto di Boateng e l'Hertha passa sei minuti dopo con l'ex Inter che con un colpo di testa a cinque metri dalla porta batte il portiere inglese. Lo stesso montenegrino all'80' firma il 4-2 dopo aver vinto un duello diretto con van Dijk. Il Liverpool al minuto 88' con Oxlade-Chamberlain firma il 4-3. Risultato finale e grande entusiasmo per gli spettatori venuti da Berlino.