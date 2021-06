Ancelotti attaccato sui social: “riciclato” e “traditore” per i tifosi

Il tecnico italiano torna al Real Madrid dopo l'avventura all'Everton

Il passaggio di Carlo Ancelotti al Real Madrid è la grande novità della giornata. Il tecnico italiano lascia l'Everton a cui si era accasato nella scorsa stagione. Nonostante i rinforzi fatti, l'esperienza con i Toffees non è mai pienamente decollata. Così è maturata l'idea di tornare con i Blancos provando a rilanciarsi e a riportare in alto la formazione spagnola dopo il biennio non memorabile sotto la guida di Zinedine Zidane. Tuttavia, sui social, al momento del suo annuncio, non tutti i tifosi spagnoli sono apparsi soddisfatti. C'è chi ricorda alla società che il tempo è passato e non si è più nel 2014 o nel 2015, gli anni di Ancelotti a Madrid. Altri affermano che non sia la scelta giusta per puntare a vincere. E c'è chi non lo ritiene all'altezza per provare a svecchiare la squadra.