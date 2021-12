Ancelotti: “Benzema il migliore. Mbappé e Haaland vorrebbero giocare nel nuovo Bernabeu”

Parla il tecnico del Real Madrid

ELOGIO - "Se penso di avere il centrocampo migliore del mondo? Sì, lo penso. Questi tre (Kroos-Modric-Casemiro ndr) formano la miglior mediana del mondo al momento. Forse i centrocampisti che vanno da area ad area sono più classici, ma Modric, Kroos e Casemiro hanno tanta esperienza e tanta conoscenza calcistica che sono straordinari. E poi riescono a integrarsi molto bene. Quando sono insieme, nessuno può paragonarsi a loro". Dal centrocampo all'attacco: "Benzema il miglior centravanti al mondo? Credo di sì, perché ora aggiunge al suo calcio grande capacità e costanza realizzativa. Ne ha tanta quanta Cristiano Ronaldo o Haaland. Benzema è un giocatore che fa la differenza. Lo abbiamo appena visto un'altra volta nella partita con l'Athletic Bilbao, con due gol in pochissimi minuti. E' in un momento spettacolare".

MERCATO - Un pensiero anche agli attaccanti del futuro e al mercato: "Cosa penso del nuovo Bernabeu? Quello che voglio è essere lì, in panchina, il giorno in cui aprirà il nuovo stadio!. Mbappé, Haaland e i migliori vorrebbero giocare nel nuovo stadio? Certo di sì, ma il futuro di questa squadra è già scritto. Non so cosa faranno i giocatori... e speriamo che l'allenatore sia lo stesso di oggi (ride ndr)".