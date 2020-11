Ancelotti chiama un altro suo pupillo all’Everton: “Isco? Ho ricordi fantastici di lui…”

Con James Rodriguez ci è riuscito – e ha avuto ragione -, adesso Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ci riprova e anche se non lo dice apertamente, spera di riabbracciare un altro suo vecchio pupillo: Isco. Come riporta il Mirror, a seguito della sconfitta in campionato, il tecnico dei Toffees ha commentato velocemente l’ipotesi di mercato che riguarda lo spagnolo.

Ancelotti aspetta Isco

“Isco è un grande giocatore e ho dei ricordi fantastici di lui”, ha dichiarato senza nascondersi Ancelotti. “Ma in questo momento onestamente non ci penso. Sono concentrato su una settimana importante, in cui dovremo lavorare molto duramente per preparare il prossimo impegno contro il Manchester United”. Tiene i piedi per terra dunque Sir Carlo che non si sbilancia ma sicuramente sogna di avere a disposizione, magari dal prossimo mercato, un altro talento che, di fatto, conosce davvero bene dai tempi del Real Madrid…