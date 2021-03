Ancelotti: “Contro il City non dobbiamo pensare solo a difenderci”

L’allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti ha parlato alla vigilia dell’ennesimo scontro contro il Manchester City di Pep Guardiola. Le due squadre domani si sfideranno in FA Cup e Ancelotti ha parlato così in conferenza: “Quando ero al Real Madrid e abbiamo giocato molte volte contro Messi, che era uno dei migliori tra i nostri avversari, non ho mai parlato tanto di lui ai giocatori. Sarebbero stati spaventati, dico questo per far capire che non serve focalizzarsi più di tanto su un unico giocatore. In questa occasione invece voglio evitare di parlare troppo del City. Per questo tipo di partite è importante dimostrare la tua qualità e non cercare di difenderti solamente dagli avversari. Se ti concentri sul tuo gioco, non devi preoccuparti troppo di ciò che possono fare le squadre che ti sfidano”.

