Ancelotti contro l’Arabia Saudita: “È un problema ma mercato nostro chiuso tranne che…”

Non si è fatta attendere la risposta di Carlo Ancelottial clamoroso trasferimento di Gabri Veiga in Arabia Saudita. Il giovane calciatore ha scelto di approdare in Medio Oriente incassando un'immensa quantità di denaro, piuttosto di restare in Europa ed ambire al grande calcio. Queste le parole dell'allenatore del Real Madrid sulla clamorosa operazione: "L'Arabia Saudita offre più soldi del calcio europeo, è un dato di fatto - ha esordito il tecnico -. È chiaro però che le organizzazioni internazionali dovranno valutare molto bene questo tipo di situazione e cercare di bilanciare al meglio il mercato". "Paura che un mio giocatore vada in Arabia? Sinceramente no, il nostro mercato è chiuso al 100% ma se qualcuno dovesse cambiare idea..." queste le parole in conferenza stampa.