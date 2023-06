Ancelotti denuncia l’Everton

L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha citato in giudizio l'Everton, secondo il tabloid inglese The Guardian. I legali del tecnico italiano contro il club inglese hanno depositato la denuncia presso l'Alta Corte di Londra lo scorso 9 giugno. La citazione in giudizio fa riferimento a «contratti e accordi commerciali generali». La richiesta di Ancelotti potrebbe mettere ulteriore pressione sul consiglio e alla proprietà dell’Everton, con il club che dovrebbe vendere una serie di giocatori durante l’estate nonostante abbia evitato la retrocessione dalla Premier League alla Championship nell’ultima giornata della stagione 2022/23. Non sono stati forniti ulteriori dettagli alla base della causa, iniziata due anni dopo che l’allenatore ha lasciato Goodison Park.. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. Nessuna delle due parti ha commentato la situazione. Ancelotti ha lasciato l'Everton nel 2021 dopo due anni al club della Premier League.