Ancelotti e i fischi dei tifosi al Real Madrid: “Giusto ci diano una svegliata”

Parla il mister Blancos dopo la vittoria di Champions League contro lo Shakhtar

Carlo Ancelotti , allenatore del Real Madrid , ha analizzato alcuni temi relativi al successo per 2-1 ottenuto contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League nella quarta gara del raggruppamento. AS ha evidenziato alcune delle dichiarazioni del tecnico di Reggiolo tra lo stato di forma dei suoi e i fischi dei tifosi madrileni.

SQUADRA - "Abbiamo iniziato la partita in modo aggressivo, ma dovevamo essere più efficaci. Ho fatto solo due sostituzioni perché con Carvajal volevamo evitare problemi. Benzema, invece, era un po' stanco. Mi sono scusato con i ragazzi per non aver fatto molte modifiche a gara in corso. Ho lasciato, per esempio, Marcelo a riscaldarsi 40 minuti. So che da questo punto di vista il mio lavoro è molto brutto e molto complicato".