Ancelotti e il ‘patto’ con Valverde: “Se non gli faccio fare 10 gol straccio il patentino”

Vittoria per 2-0 contro il Lipsia e primo posto anche nel girone di Champions League. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti non fa sconti a nessuno e anche senza Karim Benzema riesce a trovare con continuità la via del gol. Merito anche di una particolare vena realizzativa trovata da parte di Federico Valverde che, rispetto alla passata stagione, si sta dimostrando molto importante anche in termini di gol.

Proprio di questo, con tanto di battuta, ha parlato il tecnico di Reggiolo in conferenza stampa: "Valverde? Quello che mi sembrava strano era che l'anno scorso aveva fatto un solo gol, mi pare nella Supercoppa. Col tiro che ha... Per questo gli ho detto: 'Se non riesci a fare almeno 10 gol in una stagione, io devo prendere il patentino (da allenatore ndr) e stracciarlo per andare in pensione'. Valverde ha un piede che è una roccia e ora ha pure segnato di sinistro, cosa che non gli ho mai visto fare neppure in allenamento. Questo vuole dire che sta prendendo grande fiducia nelle sue qualità e capacità. Sta comprendendo tante cose e migliorando", ha detto Ancelotti.