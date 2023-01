Ancelotti e il possibile ritiro di Kroos: “Impossibile pensarlo. Credo che…”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida odierna di Copa del Rey col Cacereño, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha commentato anche i rumors sul possibile ritiro a fine stagione di Toni Kroos . Il centrocampista tedesco da tempo riflette sul proprio futuro e, con il contratto in scadenza alla fine della stagione, deve ancora decidere se appendere gli scarpini al chiodo o meno.

Sul tema, Sir Carlo ha spiegato: "Il prossimo mese avrà le idee chiare sul futuro. Come tifoso e appassionato di calcio, per me è impossibile pensare che possa smettere di giocare", il commento di Ancelotti. In tale ottica, l'allenatore italiano ha anche aggiunto: "Per questo spero che continui col Real Madrid".