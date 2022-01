Ancelotti e la Supercoppa: “Contro l’Athleic alla pari. Ho un ricordo su Marcelino…”

Il tecnico del Real Madrid verso la finale contro l'Athletic Bilbao

SFIDA - "Credo sarà una partita alla pari. Non è mai facile una finale ma credo che la squadra stia bene e questo mi lascia calmo", ha detto Ancelotti . "Asensio e Alaba recuperati? Non forzo nessuno. Giocherà chi sta bene. Dispiace per Carvajal (positivo al Covid ndr)".

AMICI - Particolare il pensiero sul tecnico rivale Marcelino: "Non ci conosciamo molto bene, ma possiamo dire che la nostra è un'amicizia di cui abbiamo goduto nel tempo. Ho visto una foto in cui c'eravamo io e lui, uno contro l'altro, nel 1987. Non me la ricordavo. Siamo legati, a volte capita che provi qualcosa di speciale quando incontri qualcuno. Lui è un ottimo allenatore, cura i dettagli e non si arrende mai", ha raccontato il mister di Reggiolo.