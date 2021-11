Ancelotti e l’amore per il Real Madrid: “Fosse per me rimarrei qui tutta la vita”

Il tecnico di Reggiolo pazzo dell'ambiente madrileno

Non solo scudetto e Superlega nell'intervista di Carlo Ancelotti al Corriere dello Sport. Il tecnico del Real Madrid ha parlato in modo molto importante dell'ambiente Blancos e delle intenzioni davvero ambizione del patron Florentino Perez in chiave 2022.

AL REAL - "Ho ritrovato una Liga più livellata, sono cresciute squadre come il Siviglia e la Real Sociedad, anche il Rayo sta facendo bene. L’offerta del Madrid è stata una fantastica sorpresa, anche se non avevo mai perso i contatti con il club", ha detto Ancelotti. "Dipendesse da me, resterei a vita, non esiste un posto migliore di questo per fare calcio e per vivere. Al Real è tutto così uguale e immutabile, l’unica cosa che cambia sono gli allenatori. Gli stessi fisioterapisti, gli stessi magazzinieri, gli stessi giornalisti, la stessa visione, la stessa urgenza di grandezza nonostante i danni finanziari prodotti dalla pandemia. Tra un anno, a fine dicembre 2022, sarà pronto il nuovo Bernabeu e per luglio Florentino ha intenzioni serissime".