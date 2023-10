Ancelotti esce allo scoperto: “Brasile? Sto benissimo al Real Madrid”

Ancora nessuna novità riguardo il tanto chiacchierato cambio panchina in casa Real Madrid , con Carlo Ancelotti pronto a fare le valigie e volare in Brasile . A parlarne e risolvere ogni dubbio è stato lo stesso allenatore italiano, il quale ha allontanato ogni voce di mercato e posticipato tutto a "non prima del termine della stagione". Ricordiamo che ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e di rinnovo non se ne parla proprio.

BRASILE E REAL: "Io sulla panchina del Brasile? Ci sono molte chiacchiere e voci in giro, ma possono assicurarvi che in questo momento sto benissimo al Real Madrid e non ho intenzione di andare - ha chiarito Carlo Ancelotti in un'intervista concessa a Radio Anch'io Sport -. Abbiamo iniziato alla grande la stagione e speriamo di finirla al meglio possibile". Carletto è stato chiaro e le sue parole non lasciano spazio ad ulteriori interpretazioni. Per ora è concentrato solo ed esclusivamente sul Real Madrid, a fine stagione magari si potrà cominciare a pensare ad una nuova destinazione. Intanto il Brasile attende...