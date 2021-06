Ancelotti, guai col Fisco spagnolo: debiti per 1,4 milioni. Dani Alves…

Carlo Ancelotti, da poco tornato sulla panchina del Real Madrid, potrebbe avere guai con il Fisco spagnolo

Guai in vista per Carlo Ancelotti . Stando a quanto riporta Calcio e Finanza, il nuovo (vecchio) tecnico del Real Madrid è tra i 3.930 contribuenti con un debito alla data del 331 dicembre 2020 di oltre 1 milioni di euro con il Fisco spagnolo, per la precisione 1,4 milioni. La lista è stata pubblica dall’Agenzia delle entrate della Spagna.

La decisione di rivelare l’identità delle persone che hanno debiti importanti verso l’Agenzia delle entrate – si legge - è stata presa per rafforzare le norme per contrastare le frodi fiscali. Non solo Ancelotti, ma in questa lista compare anche il nome di Dani Alves, ex terzino del Barcellona in debito di 2 milioni di euro. Non compare più, invece, Neymar, stella del Paris Saint-Germain, che era l’individuo con maggior debito, con quasi 34,6 milioni di euro non pagati.