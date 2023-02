Ancelotti: “Anche Guardiola verrà esonerato se continua ad allenare”

Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Valencia , gara valida per la diciassettesima giornata della Liga. L'ex Milan e Napoli si è soffermato anche sull'esonero di Gennaro Gattuso , spiegando le dinamiche che portano all'allontanamento di un allenatore e tirando in ballo scherzosamente Pep Guardiola .

Le parole di Carlo Ancelotti

Interrogato sull'esonero di Gattuso, Ancelotti innanzitutto ci ha tenuto a sottolineare: "Quando si cambia allenatore lo si fa non solo per i suoi errori, ma per cambiare una dinamica negativa e anche per dare più responsabilità ai giocatori. Domani il Valencia sarà super motivato". Proseguendo nella sua analisi, il tecnico di Reggiolo ha aggiunto: "Essere licenziato fa parte del lavoro di un allenatore. Non c'è allenatore al mondo che non sia mai stato licenziato. Penso che l'unico sia Guardiola". "Ma se Pep continua ad allenare, arriverà un giorno in cui lo cacceranno", ha concluso tra le risate generali.