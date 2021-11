Ancelotti: “Il Real Madrid è il club con più storia. La ‘decima’ vinta perché…”

Il racconto del tecnico di Reggiolo sulla sua esperienza a Madrid

Intervenuto a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Real Madrid University School European University , il tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti ha avuto modo di raccontare la sua esperienza in Spagna alla guida del club. Dalle emozioni dell'essere il mister di un club blasonato come quello del Real fino ai grandi traguardi raggiunti. Su tutti la "decima", ovvero la decima Champions League dei Galacticos.

AL REAL - “Questo è il club più prestigioso, con più storia e più tifosi. Per me è una responsabilità enorme", ha detto Ancelotti . "Il Real ha 13 Champions League e nessun altro le ha. Ciò è dovuto ai suoi valori e alle sue sfide che lo hanno portato a questo livello della storia del calcio. Ho avuto la fortuna di stare in questo club qualche anno fa e ora sto cercando di godermelo di nuovo".

DECIMA - Uno dei traguardi più importanti di Ancelotti come allenatore del Real Madrid è stato sicuramente la decima Champions: "La Decima era qualcosa che tutto il Real Madrid voleva e aveva una grande motivazione per ottenerla. Dal primo all'ultimo minuto i giocatori hanno voluto quel titolo. Il motivo per cui il Real Madrid ha vinto La Décima era l'atmosfera: non solo quella dei giocatori ma di tutto lo spogliatoio. Erano tutti molto motivati, dai medici, allo staff e tutti. Era un ambiente particolare e tutti ci credevano".