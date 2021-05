Ancelotti in lutto: morta l’ex moglie Luisa Gibellini

Lutto per Ancelotti, morta a 63 anni l'ex moglie Luisa Gibellini

Lutto per Carlo Ancelotti. La sua ex moglie Luisa Gibellini è morta all’età di 63 anni, dopo che le sue condizioni si erano aggravate a seguito di una lunga malattia. È stata sposata per 25 anni con il tecnico dell’Everton, con cui ha avuto due figli, Katia e Davide.