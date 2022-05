Ancelotti: “Meglio la Champions o Mbappé? Al Real si sogna già la quattordicesima”

Le parole del tecnico italiano

Il Real Madrid si appresta ad affrontare la finale di Champions League contro il Liverpool . Il 28 maggio i Blancos scenderanno in campo a Parigi con i Reds e la squadra di Ancelotti potrebbe conquistare la quattordicesima coppa dei campioni della sua storia. L'allenatore italiano ha parlato in conferenza stampa prima dell'ultima partita di Liga contro il Betis Siviglia , ma la testa del tecnico è già alla finale della competizione più importante d'Europa a livello di club. Ancelotti ha inoltre confermato l'addio di Gareth Bale , ribadendo però l'importanza del giocatore per la storia del club. Queste le sue parole:

"Mbappé? Non considero questo tema, in questo momento sono concentrato solamente sulla finale di Champions contro il Liverpool. Meglio vincere la Champions o prendere Mbappé? Tutti qui al Real sognano già la quattordicesima Champions della storia. Ad accendere l'entusiasmo dei tifosi è una finale dove possiamo vincere la 14esima Champions. Non passeggio per la città ma quando vado al ristorante, mi chiedono solo della finale. Sull'undici da schierare a Parigi. L'unico dubbio che ho è se saranno più importanti i titolari o chi entrerà. Paura? No, semmai arriverà la preoccupazione ma è una cosa che mi piace. Tutti sanno che il contratto di Bale scadrà il 30 giugno e che lascerà quindi il Real a parametro zero, ma ricordatevi che è stato un calciatore importante nella storia di questo club".