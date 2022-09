Ancelotti non fa sconti: “Benzema? Se non potrà giocare il derby non andrà in Nazionale”

Non ha dubbi Carlo Ancelotti a proposito del suo Real Madrid e della possiblità di sostituire al meglio Karim Benzema , ancora infortunato. Eppure, il tecnico italiano non pare intenzionato a fare sconti e tantomeno rischiare di perdere il suo centravanti per ulteriori partite.

Il manager Blancos, come riportato da L'Equipe, è stato piuttosto chiaro sul bomber francese. Se non recupererà al meglio non andrà in Nazionale a prendere ulteriori rischi. "Sì, Karim non andrà nella sede della nazionale se non giocherà nel derby", ha detto Ancelotti facendo riferimento ai prossimi impegni del Real Madrid e alla successiva sosta per le Nazionali. "Ha avuto un piccolo problema, ma anche lo scorso dicembre aveva avuto anche un infortunio e noi siamo stati bravi a gestirlo. Ora sarà lo stesso. La squadra può giocare senza di lui, lo abbiamo dimostrato nella partita contro il Celtic. Hazard ha giocato bene in quell'incontro. Spero che possa ripetersi".