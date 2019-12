Ancelotti non si ferma: due club di Premier League pronti ad offrirgli un contratto

Carlo Ancelotti non si ferma, anzi. Sarebbe già pronto a ripartire da una nuova panchina. Dopo l’esonero dal Napoli arrivato nelle scorse ore, il tecnico di Reggiolo è già accostato ad almeno altri due club. Dall’Inghilterra non hanno dubbi e il Sun sgancia la bomba: l’Arsenal avrebbe già preso contatti con l’allenatore.

DUE PISTE – I Gunners, dopo l’addio ad Emery hanno puntato, momentaneamente su Ljungberg ma non avrebbero intenzione di affidarsi a lui per tutta la stagione, soprattutto se Ancelotti dovesse dirsi disponibile. Il tabloid britannico, infatti, precisa che prima di effettuare una qualsiasi proposta, l’Arsenal vuole assicurarsi che al tecnico di Reggiolo possa piacere l’idea di accasarsi all’Emirates. In alternativa, spiegano anche gli altri media inglesi, potrebbe esserci anche l’ipotesi Everton. Secondo il Telegraph, il club avrebbe drizzato le antenne su Ancelotti per sostituire Marco Silva, dopo aver approcciato in un primo momento Vitor Pereira.