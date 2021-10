Ancelotti: “Real ferito nell’orgoglio dopo k.o. con Sheriff. Io mai al Barcellona”

Il tecnico di Reggiolo a 360°

Alla vigilia della trasferta contro l'Espanyol, Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid , ha parlato anche della sconfitta contro lo Sheriff Tiraspol in Champions League e della reazione che vuole dai suoi nelle prossime sfide. Inoltre, il mister di Reggiolo ha commentato anche la situazione del Barcellona con la panchina di Koeman in bilico.

CRITICHE - "Le critiche? Possono essere giuste o ingiuste, ma devi accettarlo. E valutarle. Puoi dire che le critiche sono in generale delle stron***e, ma a volte sono giuste. È normale. La mia posizione è fantastica e sono fortunato ad esserci, meglio essere criticati al Real Madrid che... non lo so. Tutti vengono criticati, anche in Terza Divisione".