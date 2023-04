Ancelotti ricorda: “Dopo 1.272 partite non devo dimostrare nulla, il Barça…”

In conferenza stampa prima di Real Madrid-Villarreal, Carlo Ancelotti ha risposto ad una domanda particolarmente tendenziosa sulla semifinale contro il Barça. Il tecnico è stato in grado di svicolare dalla difficile situazione con un'eleganza invidiabile: "Dopo 1.272 partite non devo più dimostrare nulla a nessuno. La partita contro il Barça era una semifinale, l'abbiamo vinta noi e ce ne andiamo in finale. A livello calcistico, la sfida coi blaugrana la metterei senza dubbio fra le 10 partite più belle della mia carriera".

Il Real Madrid si è infatti reso protagonista di una super prestazione nello scorso clasico, che nella cornice della Copa del Rey ha visto i blancos festeggiare il successo per 4-0. Ciò che più preme in quel di Madrid, però, è il futuro di Carlo Ancelotti. "Sto bene come tecnico del Real Madrid, questo è il miglior club del mondo. L'obiettivo è terminare bene la stagione e vincere i due titoli per i quali stiamo lottando". Queste le dichiarazioni del tecnico per quanto riguarda le voci di mercato che lo accostavano alla panchina della Nazionale brasiliana. Una riposta chiara, ma che lascia comunque aperti diversi interrogativi.