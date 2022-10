Ancelotti: “Troppe partite e calendario fitto. Si faccia qualcosa”

Intervenuto in conferenza stampa a margine della gara di oggi contro l'Osasuna, il mister di Reggiolo ha detto: "Benzema sta bene e sarà titolare. La sua condizione fisica è molto buona, giocherà". Sulla questione nazionali, le eventuali chiamate ai CT per "risparmiare" i suoi giocatori, Ancelotti ha detto: "Non chiamo gli allenatori. Sono loro che chiamano me per chiedere dei miei giocatori e io li informo delle loro condizioni".