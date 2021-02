Anche il Ministro dello Sport francese prova a trattenere Mbappé: “Resta al Psg. Vogliamo continuare ad ammirarti…”

L’incredibile prestazione contro il Barcellona in Champions League ha regalato a Kylian Mbappé, stellina del Paris Saint-Germain, una valanga di complimenti e di paragoni con i migliori del mondo. Appassionati, esperti di calcio o ex giocatori hanno davvero apprezzato la tripletta con la quale l’asso parigino ha steso i blaugrana nell’andata degli ottavi di finale del torneo. Ma per il classe 1998, i complimenti non sono finiti e, anzi, arrivano pure dal… Governo francese.

L’appello del Ministro dello Sport francese a Mbappé

Complici anche i tanti rumors di mercato che vorrebbero Mbappé indeciso tra il rinnovo col Paris Saint-Germain e la partenza, magari al Real Madrid, Roxana Maracineanu, Ministro dello Sport della Francia, ha voluto mandare un suo personalissimo messaggio al giovane attaccante. Parlando a France Info, la politica ha detto rivolgendosi direttamente al campione: “Kylian, devi restare in Francia. Vogliamo continuare a vederti giocare in questo modo. Abbiamo bisogno di te, il pubblico ha bisogno di te, il Psg ha bisogno di te e i giovani calciatori devono avere degli esempi da seguire”.

Parole al miele per il talento campione del mondo. Saranno abbastanza per convincerlo a restare a Parigi? Staremo a vedere…