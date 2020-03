Anche la Premier verso la sospensione, Johnson: “Ci stiamo pensando”

L’allarme Coronavirus è già arrivato anche in Inghilterra. Anche l’UK si trova in una situazione d’emergenza con 596 casi confermati in tutta l’isola. Non sono i numeri tragici registrati in Italia, ma anche oltremanica comincia ad aleggiare il pensiero di vietare qualsiasi evento pubblico.

PREMIER A RISCHIO – Tra questi non sarà esente la Premier League. A rivelarlo è infatti il primo ministro Boris Johnson che così ha commentato la vicenda: “Stiamo pensando di vietare gli eventi pubblici, come quelli sportivi. Il parere scientifico è che questo ha scarso effetto sulla diffusione, ma comporta un onere per altri servizi pubblici”. Vedremo se nelle prossime ore anche l’Inghilterra adotterà le misure già attive in Italia e in altri Stati riguardo le competizioni sportive. Lo riporta TMW.