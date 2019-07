Anderlecht, Kompany: esordio sfortunato da giocatore-allenatore, ma l’accoglienza è superba…

Dopo 11 anni e 12 trofei vinti, Vincent Kompany è tornato a casa in Belgio e ieri ha dato inizio alla sua avventura da allenatore-giocatore. Lo scorso maggio l’addio al Manchester City, con cui ha vissuto stagioni importanti e adesso, a 33 anni, ecco una nuova esperienza totalmente diversa.

Eccolo vestire la maglia dell’Anderlecht, club da cui Kompany è partito ben 18 anni fa. Un ritorno molto particolare sotto una veste completamente nuova: quella da allenatore e giocatore. Per lui un contratto triennale el’esordio contro l’Oostends.

Tanto impegno ma un risultato negativo perché il suo Anderlecht è stato messo ko per 2-1. Nonostante la sconfitta, Kompany si è consolato con l’accoglienza da brividi che il suo pubblico gli ha riservato. In grande evidenza uno striscione apparso al Lotto Park di Anderlecht, con i tifosi che gli hanno dedicato una frase significativa: “Ha lasciato come un principe, è tornato come un re”.