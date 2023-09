Andorra, Ildefons Lima dice addio al calcio a 43 anni

Vero che non è finita fin quando non è finita, ma anche il vecchio detto popolare deve fare spazio all’inevitabile scorrere del tempo. Ildefons Lima Solà ha lasciato il calcio giocato a 43 anni. L’ultima partita di una carriera che è già storia l’ormai ex difensore andorrano, impegnato nella scorsa stagione in patria con l'FC Andorra, l’ha giocata il 12 settembre 2023, con la fascia da capitano al braccio a Sion nella partita che la sua nazionale ha giocato e perso per 3-0 contro la Svizzera.