André Gomes: “Al primo allenamento col Barcellona non avevo le scarpe”

André Gomes si racconta e lo fa nel corso di una bella intervista concessa a Eleven Sports. Il centrocampista, adesso all’Everton, ha rivelato alcuni aneddoti passati relativi alla sua esperienza al Barcellona. Il primo allenamento e l’essere stato compagno di Lionel Messi, oltre che di Cristiano Ronaldo in Nazionale…

André Gomes: gli scarpini di… Busquets

“Nel mio primo giorno di allenamento con il Barcellona, a causa di un malinteso, non avevo sparpette con cui giocare”, ha rivelato subito André Gomes relativamente all’impatto in casa blaugrana nel 2016. “Busquets ha dovuto prestarmi le sue. Essere al Barça è stato il punto più alto della mia carriera. Sono molto grato al club. Ovunque vada, porto con me gli insegnamenti di quel periodo”.

Con Messi e Cristiano Ronaldo

Ma non solo Barcellona, per André Gomes anche il piacere e l’onore di giocare in squadra con i due calciatori più forti del pianeta dell’ultimo decennio: Messi e Cristiano Ronaldo. “Ho imparato molto da entrambi, sono due giocatori con un talento enorme”, ha detto il classe 1993. “Ma, soprattutto, entrambi hanno una mentalità incredibile. Vogliono sempre vincere e si arrabbiano quando non ci riescono, persino quando si tratta di una gara amichevole. La forza mentale di Messi e di Cristiano è incredibile”. Adesso André Gomes è all’Everton di Ancelotti dove spera di rimettersi in gioco e tornare ad altissimi livelli anche grazie alla grande ambizione della dirigenza del club inglese. Dopo aver subito il grave infortunio, il portoghese è ripartito alla grande e spera di non fermarsi più. Magari lo rivedremo in campo già alla ripresa della Premier League il prossimo 17 giugno…