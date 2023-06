Andy Cole: “L’eventuale Treble non renderà il City migliore del mio United”

Parlando a Four Four Two, l'ex campionissimo Red Devils ha detto: "Già definire il Manchester City la migliore squadra nella storia della Premier League è una totale mancanza di rispetto per il Manchester United. Se il Manchester City completerà il Triplete, non sarà una squadra migliore del Manchester United. Non cambierei nessuno dei nostri giocatori con un giocatore del Manchester City. Sarebbe una mancanza di rispetto per i compagni. Inoltre, il Manchester United è ancora, ad oggi, l'unico ad aver fatto il Triplete...".