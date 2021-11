Anelka critica Pochettino e il Psg: “Non può essere squadra da contropiede”

L'ex attaccante ha criticato il gioco e la tattica del Psg di Pochettino

Redazione ITASportPress

Non sta piacendo per niente agli esperti del pallone il gioco del Paris Saint-Germain e le recenti prestazioni. In modo particolare, dopo il k.o. in Champions League contro il Manchester City, la formazione parigina, ed in particolare mister Pochettino, ha ricevuto diverse critiche. Tra queste anche quella dell'ex centravanti Nicolas Anelka.

TATTICA - Il parere dell'ex attaccante, espresso a RMC, come riportato anche dal Mirror, parte dall'aspetto tattico che viene messo in campo dal Psg: "Credo che una squadra che ha Messi non possa giocare solo di contropiede", ha detto Anelka. "Non puoi basare tutta la squdra e la tattica su Mbappé. Chiediamo tanto a Neymar ma si potrebbe fare lo stesso per Messi. Alla fine hai in squadra un sei volte Pallone d'Oro che fino ad ora non è stato poi così straordinario".

Il gioco del Psg e l'attitudine dei tre davanti non è piaciuta anche ad altri grandi ex calciatori. Carragher e Van der Vaart, infatti, si sono espressi in modo decisamente duro sulla prova in Champions del "trio delle meraviglie"...