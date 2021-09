Anelka: “Mbappé deve essere il numero 1 al Psg. Messi deve giocare per lui”

L'ex attaccante si schiera col giovane francese e parla della situazione di Messi nel club parigino

In Italia lo ricordiamo per la breve parentesi alla Juventus. Parliamo dell'ex attaccante Nicolas Anelka che intervenuto a Le Parisien, come riportato da Marca, ha detto la sua sul Paris Saint-Germain delle stelle Neymar, Messi e Mbappé. In modo particolare, in riferimento alla stellina francese considerato il numero uno dell'attacco dei parigini.

NUMERO UNO - "Mbappé deve guidare l'attacco perché è il numero 1", ha detto Anelka. "Messi era al Barcellona, ma ora deve servire Mbappé mettersi al suo servizio. È al club da cinque anni e Messi deve rispettarlo". E ancora sull'attaccante francese: "È un giocatore fenomenale in termini di velocità, non c'è nessuno migliore sul pianeta. Se il Psgs vuole avere la squadra migliore, deve fare di tutto per tenerlo. Penso che sia molto chiaro nella Kylian ha in testa di vincere il Pallone d'Oro e allo stesso tempo che voglia vedere qualche altro campionato competitivo. Sogna il Pallone d'Oro e come può vincerlo se sta giocando nel sesto miglior campionato della UEFA per coefficiente? Se Kylian fosse stato in Inghilterra o in Spagna negli ultimi tre anni, avrebbe già vinto il Pallone d'Oro".

MESSI - Un pensiero anche sulla gestione di Messi dopo la sostituzione nella gara contro il Lione: "Ho visto cosa è accaduto e capisco la reazione di Messi. Non si toglie un sei volte Pallone d'Oro al 65', quando non ha segnato per la sua squadra. Questo fa male soprattutto a livello di testa. Un attaccante ha bisogno che il suo allenatore gli dimostri fiducia, e con quella mossa proprio non lo ha fatto".