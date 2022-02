Anelka: “Pogba al Psg tornerebbe top player. Ci ho parlato e…”

L'ex attaccante francese consiglia il connazionale e ammette di averci parlato in chiave mercato...

Tra i tanti rumors di calciomercato, il futuro di Paul Pogba è sicuramente uno dei più chiacchierati. Il francese del Manchester United si trova a dover decidere cosa fare: restare in Red Devils o cercare un'altra avventura. In tal senso, sono diverse le squadre a lui interessate: Juventus, Real Madrid e Paris Saint-Germain su tutte. Proprio in ottica parigina, l'ex attaccante Nicolas Anelka ha detto la sua intervistato da RMCSport.