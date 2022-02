Anelka sicuro: “Mbappé giocherà nel Real Madrid la prossima stagione”

L'ex attaccante parla del giovane francese tra Psg e Real Madrid

FUTURO - Sulla situazione contrattuale di Mbappé, Anelka ha detto: "Tutti dicono che vuole andare a Madrid e che ci andrà. Quello che posso dire io è che in genere quando un giocatore vuole andare via libero beh, se avesse voluto restare penso che avrebbe firmato prima il rinnovo. Per questo credo che l'anno prossimo giocherà al Real Madrid". E a proposito dei Blancos e della sfida che proprio gli spagnoli dovranno giocare contro il Paris Saint-Germain in Champions: "Sarà una partita speciale per Mbappé proprio perché tutti dicono che andrà a Madrid. Se lui vorrà fare la differenza per dimostrare che può giocare a Madrid? È possibile che voglia vincere per lasciare il Psg con stile prima di andare lì, ma la verità è che non so cosa gli passi per la testa".