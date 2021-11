Anelka su Messi: “La Ligue 1 non è ai suoi livelli e il leader PSG è Mbappé”

Il francese ha punzecchiato Messi che ancora non si è inserito nei meccanismi di Pochettino

Dopo l'avvio deludente di Lionel Messi in Ligue 1, l'attaccante francese ex Juventus, Nicolas Anelka, intervistato da RMC, ha lasciato alcune dure dichiarazioni nei confronti dell'ex star blaugrana. "Messi da quando è iniziata la stagione, non è stato per niente ai suoi livelli. Parliamo di un calciatore che ha vinto per sei volte il Pallone d'Oro, ma che alla fine non è così straordinario. Probabilmente la Ligue 1 non è ai suoi livelli. Per me il leader dell'attacco del PSG è Mbappè, Messi deve accettarlo e aiutarlo. Deve aiutarlo e assecondarlo, deve capire che è lui il migliore della squadra. Se avesse giocato in Inghilterra e Spagna avrebbe anche già vinto il Pallone d'Oro". Messi, in lotta per vincere il Pallone d'Oro 2021, non ha ancora segnato nemmeno una rete in Ligue 1 e salterà la sfida di domani in Champions contro il RB Lipsia, per un problema fisico.