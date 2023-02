Rubarono in casa di Di Maria: pesanti condanne ai rapinatori

Condanne che vanno da un anno di reclusione fino a cinque anni di fermo sono state chieste mercoledì presso il tribunale penale di Nanterre contro quattro persone processate per il furto con scasso nell'abitazione di Angel Di Maria , risalente a due anni fa.

Si tratterebbe di due donne e due uomini ad essere stati giudicati per furto con scasso . L'episodio risale alla sera del 14 marzo 2021 quando l'argentino stava giocando una partita di Ligue 1 con il PSG contro il Nantes (1-2) al Parc des Princes e fu vittima di un furto in abitazione.

L'accusa ha chiesto dai cinque ai tre anni di reclusione con detenzione continua nei confronti di due dei rapinatori, mentre per i restanti sono stati chiesti massimo due anni. Quest'ultimi non avrebbero infatti partecipato attivamente al furto.

Dalla casa di Angel Di Maria erano stati rubati una quarantina di orologi di lusso ma anche gioielli, contanti custoditi in una cassaforte installata in un camerino, per un danno totale di circa 500.000 euro. Secondo le indagini, i ladro sarebbero entrati nell'abitazione del 'Fideo' attraverso un terrazzo del terzo piano.