Anguissa: “Sono nato povero e voglio regalare una vita migliore ai miei figli”

Commoventi dichiarazioni del calciatore del Napoli.

Il centrocampista camerunense del Napoli, Zambo Anguissa, ha parlato dei suoi obiettivi con il Camerun in vista della Coppa d'Africa, al quotidiano francese L’Equipe: “Quando si nasce poveri, si porta dentro una gran voglia di dare tutto per arrivare in alto. Vuoi cercare di cambiare la tua vita e regalarne una migliore ai tuoi figli. Sono stato fortunato in alcuni casi. Arrivare in Europa è stata la mia prima grande fortuna mentre l’altra è stata conoscere mia moglie. Non mi sono mai arreso, nemmeno quando le cose sembravano non andare nella direzione che volevo. Penso oggi di poter fare ancor di più e migliorare tanto. Voglio giocare una grande Coppa d’Africa. Sogno di portare il Camerun al Mondiale”.