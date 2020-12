Ansu Fati e il desiderio per il 2021: “Un trofeo al Camp Nou con i tifosi”

“Nel 2021 sogno di conquistare un titolo col Barcellona, in un Camp Nou pieno di tifosi”. Questo l’augurio del giovane talento di casa blaugrana Ansu Fati, alle prese con una crisi di risultati in Liga e che avrebbe davvero tanto bisogno di quella spinta in più da parte del popolo catalano. Intervenuto ai microfoni di Mundo Deportivo, il 18enne attaccante ha parlato brevemente delle sue ambizioni per il futuro con tanto di auspicio non solo a livello sportivo: “Chiedo salute per tutti in questo anno complicato dalla pandemia”. Considerato dai barcellonisti l’erede di Messi, Ansu Fati è fermo per un infortunio al ginocchio ma nelle 8 presenze da titolare che Koeman gli aveva assicurato prima dello sfortunato stop fisico si era già messo in luce con 5 gol e tre assist. Non male per un classe 2002.