Ansu Fati giocherà per la Spagna. Il c.t. dell’Under 17: “Ha scelto noi, è entusiasta”

Il nuovo fenomeno del Barcellona Ansu Fati giocherà per la Spagna. Fra Guinea-Bissau, Portogallo e Spagna, il talento ha scelto di militare nella Roja, come sostenuto dal c.t. della formazione Under 17 David Gordo: “Aveva la possibilità di scegliere altre Nazionali, ma ha deciso di scendere in campo per la nostra e stiamo facendo di tutto per averlo con noi al più presto. È entusiasta di poter giocare con la Spagna, è un ragazzo che vive per il calcio”. Il 16enne ha già stupito tutti con due gol in tre presenze di Liga e ha anche esordito in Champions League martedì sera nello 0-0 contro il Borussia Dortmund. La Spagna ha già numerosi talenti, fra cui Dani Olmo della Dinamo Zagabria che ha travolto l’Atalanta questa sera, e avrà a disposizione anche il classe 2002 che si prospetta come uno dei migliori al mondo.