Ansu Fati, il padre avvisa il Barcellona: “Gli ho detto di andare via se non gioca”

Talento indiscusso ma con qualche infortunio di troppo di recente. Stiamo parlando di Ansu Fati , numero 10 del Barcellona , che cerca spazio e vorrebbe essere protagonista in campo. A El Partidazo di COPE , Bori Fati , padre del calciatore, ha espresso tutto il suo fastidio per la situazione che sta vivendo il figlio a cui Xavi sta regalando pochissimi minuti di gioco.

"Ansu sta benissimo, è felice. Sta molto bene nella testa e in tutto il resto. Quello che mi dà fastidio è quello che sta succedendo. È il tuo numero 10, l’ha preso quando nessuno voleva prendere il 10 di Messi. Quello che mi dà fastidio è come stanno trattando Ansu: un minuto, due minuti, tre minuti a partita. Questo è ciò che mi preoccupa. Non chiedo che sia titolare, perché tutti gli attaccanti in rosa sono dei fenomeni. Stiamo parlando di Ansu Fati, della Spagna, della Masia", lo sfogo del padre del giocatore.