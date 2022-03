Ansu Fati, recupero speciale: si cura dal medico di Pau Gasol e Cristiano Ronaldo

Il talento blaugrana è out per un problema muscolare da gennaio

El Pais, ripreso da Sport, fa il punto sulle condizioni del giovane talento del Barcellona Ansu Fati. Out da gennaio per una ricaduta a seguito di un problema muscolare, dal match di Copa del Rey contro l'Atletico Bilbaco, il 10 blaugrana si è trasferito a Madrid per curarsi al meglio.