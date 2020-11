Ansu Fati, un rinnovo a cifre record: prenderà 10 volte più di Messi alla sua età

Ansu Fati ha dato poco compiuto 18 anni ma già si prepara ad entrare nell’Olimpo dei grandi, almeno in termini di ingaggio. La stella del Barcellona, di recente vittima di un infortunio al ginocchio, è pronta a firmare un rinnovo a cifre mai viste prima.

Ansu Fati: 10 volte più di Messi alla sua età

Come riportano i media spagnoli, Ansu Fati ha il proprio contratto in scadenza nel 2022 e tra il giovane talento e il Barcellona i dialoghi per il rinnovo procedono senza intoppi. L’intenzione dei blaugrana è quella di blindare il proprio gioiello per altri due anni, quindi almeno fino al 2024. Il modo migliore per farlo è offrire una cifra davvero da record per un appena 18enne.

Infatti, nelle intenzioni dei catalani, c’è quella di offrire ben 10 milioni netti all’anno alla stellina prodigio. Si tratterebbe di una somma mai vista prima per un ragazzo della sua età. Basti pensare che nemmeno stelle come Lionel Messi o Cristiano Ronaldo hanno mai ricevuto così tanti soldi da “piccoli”. La Pulce, sempre a Barcellona, a quella età si era fermato a 1,2 milioni di euro. A CR7 era andata meglio al Manchester United dove percepiva 2,1 milioni di euro.

Insomma. Una cifra assolutamente incredibile che vede solo l’italiano Donnarumma, del Milan, avvicinarsi in parte, con i suoi 6 milioni netti.