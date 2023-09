Antony, altre due donne denunciano aggressioni in Brasile

Nuovi guai per l'attaccante del Manchester United Antony. Il brasiliano, sotto indagine per le accuse di aggressione rivolte dalla ex compagna Gabriela Cavallin, è stato denunciato da altre due donne provenienti dal Brasile. Si tratta di una studentessa universitaria e un'impiegata bancaria. Entrambe hanno ammesso di aver subito violenze sia fisiche che psicologiche da parte del calciatore, in momenti differenti come riporta la stampa locale. La studentessa di giurisprudenza sostiene di esser stata aggredita da Antony e Mallu Ohana - ex moglie del giocatore brasiliano Dudu - a bordo dell'auto dell'attaccante all'uscita da una discoteca. L'altra testimonianza, di una donna di 33 anni, cita: "Ha provato a fare sesso con me e io non volevo. Mi ha spinto contro il muro e ho sbattuto la testa".