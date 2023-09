Antony, il Manchester United ferma l’attaccante fino a nuovo avviso

Accordo tra club e giocatore per un periodo d'assenza: "Lo faccio per i miei compagni, così da non distrarli e non provocare polemiche all'interno del club"

Redazione ITASportPress

Il caso Antony si complica sempre di più e il ManchesterUnited non può fare a meno che intervenire. Il club, che prima si era schierato a fianco dell'attaccante mantenendolo in rosa, ha emesso un nuovo comunicato per i giocatori che presto rientreranno a Manchester dalle rispettive Nazionali. Mentre per tutti l'appuntamento per riprendere gli allenamenti è fissato per per lunedì, il ritorno del brasiliano sarà ritardato fino a nuovo avviso. Questa la nota del club inglese: "Condanniamo ogni tipo di atto di violenza e di abuso. Riconosciamo l’importanza di salvaguardare tutti coloro che sono coinvolti in questa situazione e l’impatto che queste accuse hanno su chi ha vissuto degli abusi".