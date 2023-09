Anversa, errore nella lista per la Champions: la rabbia di Van Bommel

Nell'elenco compaiono infatti gli esterni sinistri Björn Engels e Dorian Dessoleil, ma non Sam Vines, lo statunitense classe '99, ad Anversa dal 2021, che del ruolo è titolare. Uno svarione che non è stato preso bene dal tecnico dell'Anversa, Mark Van Bommel, ex giocatore del Barcellona, piuttosto critico con la propria società nella conferenza stampa di vigilia della partita di campionato contro il Westerlo: "Abbiamo commesso un errore che purtroppo non può più essere corretto - le parole dell'ex centrocampista del Milan - Vines apparteneva alla lista. Non abbiamo fatto bene, questo è evidente. Sam è molto deluso, ma non possiamo più tornare indietro".